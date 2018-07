La comissió que impulsarà el Pla integral contra agressions sexuals es reunirà el 17 de juliol

La comissió de treball sobre agressions sexuals que serà l'encarregada d'impulsar accions concretes del pla integral contra aquestes violències es reunirà el dimarts 17 de juliol, segons ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, aquest dijous al Parlament. La comissió comptarà amb la participació de col·lectius de víctimes, el sector de l'oci i entitats municipalistes i la feina que realitzi es traslladarà al grup de treball del Govern per combatre les agressions sexuals i la violència masclista de la manera "més transversal possible", assenyala Interior.

Després d'anunciar la setmana passada que elaborarien un pla integral contra agressions sexuals, Buch ha concretat aquest dijous quan començarà a treballar la comissió que n'ha d'impulsar les accions. El titular d'Interior ha explicat que l'elaboració del pla passa per impulsar un protocol d'actuació contra les agressions sexuals i amb especial èmfasi a les que es cometen als espais d'oci, siguin públics o privats. El pla comptarà també amb formació en l'àmbit per a totes les policies locals de Catalunya; amb material audiovisual i de suport per als Mossos d'Esquadra en les formacions a joves; un estudi monogràfic i una jornada de sensibilització.