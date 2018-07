El Govern destinarà 2,9 MEUR de la subhasta d'immobles d'herències a comprar habitatge de lloguer social

El Govern destinarà «immediatament» 2,9 milions d'euros de la venda pública d'immobles d'herències sense testament a comprar habitatge de lloguer social. Ho ha concretat aquest dijous el director general de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias, després de la subhasta de 46 habitatges intestats que ha acabat amb la venda de 27 immobles per un total de 3,8 milions d'euros.

Segons ha dit Sutrias, els 2,9 milions de la venda de 16 dels immobles (13 habitatges, un local, un estudi i un pàrquing) es destinaran a la compra d'uns 30 o 40 habitatges de lloguer social. El director general de Patrimoni ha assegurat que la resta, 900.000 euros dels 11 habitatges restants, també es dedicarà a la compra d'habitatge social però més endavant ja que són propietats amb actius pendents de liquidar. A la subhasta d'aquest dijous hi han assistit al voltant de vuitanta licitadors que han presentat 156 ofertes per a 27 dels 46 lots que el Govern ha posat a la venda. La subhasta ha començat amb una hora i mitja de retard per la protesta que ha convocat la plataforma Aturem la Subhasta per impedir l'entrada dels ofertants.

La venda pública havia de començar a les 10h però no s'ha iniciat fins passades les 11.30h. Durant aquesta estona s'han viscut moments de tensió a l'entrada de l'edifici del carrer José Agustín Goytisolo de l'Hospitalet de Llobregat on ha tingut lloc la subhasta. Hi ha hagut cops de porra dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants i també empentes entre membres de la plataforma i licitadors que intentaven entrar per la força. La protesta s'ha desconvocat a les 12h i la subhasta s'ha acabat cap a dos quarts de quatre.

D'altra banda, la plataforma Aturem la Subhasta ha anunciat a través de Tuiter aquest dijous al matí que quatre dels habitatges de la venda pública estaven ocupats. Sutrias ha dit que prèviament a la subhasta només tenien constància d'una de les ocupacions, al carrer Blasco de Garay 14, de "fa unes setmanes". Tanmateix, el director general de Patrimoni ha assegurat que faran el que estigui a les seves mans "perquè el patrimoni públic de la Generalitat no s'ocupi".

De fet, durant la tarda d'aquest dijous un d'aquests quatre immobles, que ha estat venut a la subhasta -l'àtic del carrer Xiprer 53- ha estat desallotjat pels Mossos d'Esquadra. Segons fonts policials, els agents han actuat després de rebre una denúncia de la Generalitat. La propietat dels 27 immobles encara no s'ha transmès i encara és de la Generalitat, segons ha explicat Sutrias. En relació als habitatges que no s'han venut -els 19 restants-, Sutrias ha afirmat que encara han de determinar si faran una nova subhasta o una venda directa.

Dels 27 immobles, 12 són vendes a la ciutat de Barcelona i dues no són definitives ja que l'Ajuntament hi té dret a tempteig i retracte i encara no ha aclarit si el voldrà exercir. Es tracta dels habitatges situats a la Baixada de Viladecols 2 i a Blasco de Garay 14, aquest últim és un dels pisos que ha ocupat Aturem la Subhasta.



Compra de 30 a 40 pisos per a lloguer social



Sutrias ha insistit que "de forma immediata" dedicaran 2,9 milions d'euros a comprar entre 30 i 40 pisos per destinar-los a lloguer social. Una mesura que ja va avançar dilluns el conseller d'Economia, Pere Aragonès. Concretament, la Generalitat finançarà l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè adquireixi habitatges dels bancs procedents d'execucions hipotecàries. "Sacrifiquem 13 habitatges en molt mal estat que portaven despesa associada, molta rehabilitació i que no eren aptes per a habitatge protegit -un habitatge protegit no pot valdre 700.000 euros- per obtenir-ne entre 30 i 40", ha dit el director general de Patrimoni.

La resta, els 900.000 euros són immobles que encara tenen tràmits jurídics pendents i per aquest motiu, ha dit Sutrias, encara no es poden destinar a comprar altres habitatges. Sutrias ha qualificat d'"èxit" la subhasta que inicialment s'havia de realitzar a un dels edificis de la conselleria d'Economia, al carrer Gran Via 639, però es va canviar de localització per l'alt nombre d'ofertes rebudes, segons ha explicat.

A banda, en un principi, la subhasta era de 47 immobles però la Generalitat va retirar temporalment, el passat 12 de juny, l´edifici situat al carrer Llibreteria número 16 a l´espera de rebre un informe tècnic dels departaments de Cultura i d´Empresa i Coneixement de la Generalitat, ja que es tracta d´un edifici singular i emblemàtic que gaudeix d´una especial protecció, donades les seves característiques arquitectòniques.

La subhasta ha estat envoltada de polèmica: Més enllà de la protesta d'Aturem la Subhasta que encadena accions des de fa setmanes per demanar que es dediquessin els immobles a lloguer social; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el ple de l'Ajuntament de la capital catalana també van demanar que s'aturés.