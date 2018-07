Junqueras, Romeva i els «Jordis» ja són reclusos de Lledoners

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras; el diputat de JxCat Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'exconseller Raül Romeva van ingressar ahir al voltant de les 13.30 hores a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva anaven en dues furgonetes sense cap tipus d'indicatiu, una blanca i una vermella, escortats per dos vehicles dels Mossos d'Esquadra, davant i darrere, i un grup d'unes 20 persones els va rebre al crit de «llibertat», va poder comprovar Europa Press.

Els quatre polítics van sortir de les presons d'Estremera i Soto del Real dilluns, van passar la nit agrupats al centre de Valdemoro (Madrid) i dimarts van ser conduïts a la presó de Zuera, a l'Aragó, des d'on van sortit el matí d'ahir amb destinació a Catalunya.

Abans d'arribar a Lledoners, els quatre polítics van fer una parada tècnica al centre català de Brians II, on van prendre el relleu del trasllat els Mossos d'Esquadra.

La Direcció general de Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, de qui depèn la gestió dels centres penitenciaris a Catalunya, va rebre aquest dilluns la comunicació oficial del trasllat per part del Govern central.

Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, i posteriorment els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, seran en el mòdul 2 del centre penitenciari de Lledoners, un mòdul ordinari, on ocuparan en cel·les individuals, i Forcadell i Bassa seran en l'únic mòdul de dones de Figueres.

La consellera de Justícia, Ester Capella, va explicar a Europa Press que «no hi ha cap motiu perquè estiguin aïllats» els polítics, i va defensar que amb el seu acostament a presons catalanes s'alleuja el patiment de les famílies, que havien de recórrer 600 quilòmetres per visitar-los.

Jordi Sànchez va fer arribar un missatge a través de Twitter en el qual expressava la seva satisfacció pel trasllat: «Molt content de tornar a ser a Catalunya. La llum, al Mediterrani, té un altre color, sembla més groga. El relat amb què ens acusen és fals, la llibertat arribarà».



Visita de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar a la presó de Lledoners els exconsellers Oriol Junqueras i Raül Romeva, l'exdiputat de JxCat Jordi Sànchez i l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart, amb prou feines hores després que haguessin ingressat en aquesta presó catalana.

Prèviament va fer una declaració institucional juntament amb el president del Parlament, en la qual va assegurar que «aquest trasllat no és cap gest polític i en cap cas forma part d'una negociació», va remarcar Torra, qui va garantir que no deixarà de treballar «ni un minut» per aconseguir «la plena llibertat dels presos i les preses polítiques» i «l'anul·lació de la seva causa» judicial.

El president català va acudir posteriorment a les portes de la presó Lledoners de Sant Pere de Vilatorrada, on els quatre primers presos independentistes estaven interns des de les 14 hores, per participar en la concentració de suport als polítics reclusos.

Coincidint amb la mobilització, Torra es va reunir a l'interior del centre penitenciari amb els dos exconsellers de la Generalitat i els «Jordis», que estan reclosos en cel·les individuals al mòdul 2 de la presó de Lledoners.

A la concentració a les portes de la presó van assistir els consellers d'Exteriors, Ernest Maragall, d'Ensenyament, Josep Bargalló, de Salut, Alba Vergés, de Política i Territori, Damià Calvet, d'Empresa, Àngels Chacón, i de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

El PDeCAT va censurar que el trasllat a Catalunya dels presos del procés sobiranista català des de les presons madrilenyes s'hagi desenvolupat en tres dies i va demanar explicacions al Govern de Pedro Sánchez pel vigent sistema de desplaçaments de penats.

El portaveu d'Interior del PDeCAT, Feliu Guillaumes, va registrar una bateria de preguntes al Congrés en què qüestionava no només que els presos del Procés hagin trigat tres dies a ser traslladats a Catalunya, sinó que a més hagin passat abans per tres presons diferents.



Valdemoro, Zuera i Brians II

En concret, segons relata, dilluns passat els presos van sortir del centre penitenciari en què es trobaven amb direcció a Valdemoro (Madrid), on van passar la primera nit; el dimarts van viatjar a Zuera (Saragossa), on van dormir la segona nit, i ahir van sortir cap a Brians II (Barcelona).

Sobre l'arribada dels presos a presons catalanes, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va afirmar que l'executiu de Pedro Sánchez «ha complert amb la llei i amb la seva obligació» de traslladar-los a Catalunya.



Tira endavant la moció del 9-N

Per altra banda, la CUP, JxCat i ERC van arribar a un acord per transaccionar la moció que els cupaires van registrar al Parlament demanant que la Cambra es reiterés en la resolució independentista aprovada el 9 de novembre de 2015 i que el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre. El Parlament aprovarà dijous una moció del PSC-Units que instarà el president de la Generalitat, Quim Torra, a crear «un espai de diàleg» amb tots els grups parlamentaris per cercar acords en els grans temes que afecten Catalunya.