L'advocat de Junqueras i Romeva diu des de Lledoners que estan «serens i ferms»

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha visitat aquest dijous al matí a la presó de Lledoners l'exvicepresident i l'exconseller d'Afers Exteriors, que van ser destituïts pel 155.

El lletrat ha afirmat a la sortida del centre penitenciari bagenc que els dos presos independentistes li han demanat que traslladi a l'exterior que estan "serens i ferms" i alhora "convençuts, com sempre, de la seva innocència, ara en un nou escenari". Van den Eynde ha relatat que Junqueras i Romeva s'estan recuperant del trasllat a Lledoners que, segons ha dit, va ser "dur i traumàtic" malgrat que, en cap cas, "van anar emmanillats". El lletrat ha afegit que la situació per a ells continua "sent hostil·, ja que estan privats de llibertat.

Segons el lletrat, malgrat que el trasllat facilita les coses a les famílies, no deixen d'estar "en un entorn hostil" a causa de la "seva privació de la llibertat".

El trasllat

L'advocat ha assegurat que els polítics estan cansats i "recuperant-se" encara del llarg viatge des de Madrid. Tot i ser "dur", en aquest cas, segons l'advocat, "no anaven emmanillats, ni ells ni la resta de presos", un fet que minimitza "el tràngol", ha assegurat el lletrat.

Diferències amb Estremera

Un dels detalls que l'advocat ha apuntat que diferenciarà l'estada de Junqueras i Romeva a Lledoners respecte a Estremera és que podran participar "en les activitats del centre des del primer dia", un fet que recorda que a Estremera no es va produir amb Romeva. Això, apunta, "et dona energia i et fa poder sentir-te productiu".

L'advocat també ha explicat que, a causa de la manera de funcionar del centre, ara els presos tindran accés a més canals d'informació, entre els quals els catalans. "Per ells és una finestra diferent al món que la que tenien abans", ha afegit.