Rull, Turull i Forn podrien ser traslladats a Lledoners la setmana que ve

Els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn seran traslladats a Lledoners previsiblement la setmana que ve, segons han confirmat fonts d'Institucions Penitenciàries. Tot i així, encara es desconeix quin dia ni si faran un trajecte directe o amb una parada tècnica a la presó de Zuera, a Saragossa, tal com van fer aquesta setmana amb Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. De fet, aquest dijous els tràmits administratius per al trasllat dels exconsellers ja estaven "molt avançats", segons les mateixes fonts. El seus trasllats tindran lloc més tard que els de Forcadell, Bassa, Junqueras, Romeva, Cuixart i Sànchez perquè la petició de les seves defenses va arribar més tard als centres penitenciaris, i el jutge Llarena no va donar fins aquest dimarts el vistiplau.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han passat la primera nit a Lledoners al mòdul 2, en cel·les que han ocupat de manera individual, i han estat visitats pel personal mèdic i la resta de professionals del centre penitenciari. A partir d'ara, ja poden rebre les visites dels seus advocats i demà ja ho podran fer els seus familiars, en l'horari habitual del centre, segons Serveis Penitenciaris de la Generalitat.

El mòdul 2 té una ocupació de 95 interns, en la línia de la resta de mòduls del Centre, que tenen actualment una ocupació d'entre 80 i 100 interns, i una capacitat per a 128 interns.

Pel que fa Dolors Bassa i Carme Forcadell, també han estat visitades pel personal mèdic i la resta de professionals del Centre Penitenciari Puig de les Basses. També podran rebre visites dels seus advocats i familiars. Així mateix, també han passat la nit en cel·les de manera individual, al mòdul de dones, ocupat per 36 internes i capacitat per a una seixantena.