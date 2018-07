Tensió i empentes entre Mossos i membres d'Aturem la Subhasta abans de la venda pública de 46 immobles

Moments de tensió, empentes i cops entre Mossos d'Esquadra i el centenar de persones de la plataforma Aturem la Subhasta que s'han concentrat aquest dijous des de les 8 del matí fora de les dependències on la Generalitat té previst subhastar 46 immobles que ha heretat perquè no tenien testament. Entonant crits d''especuladors', membres de la plataforma han fet dos cordons a les portes de l'edifici del carrer José Agustín Goytisolo de l'Hospitalet de Llobregat on tindrà lloc la venda pública amb l'objectiu d'impedir l'entrada als licitadors –empreses i particulars que opten a comprar els immobles intestats.

De fet, la subhasta havia de començar a les 10h però, una hora més tard, encara no ho havia pogut fer perquè hi havia ofertants que no hi havien pogut entrar. Alguns ho han intentat entrar per la força i han rebut empentes dels manifestants. A més de la policia i els membres de la Plataforma, fora de l'edifici hi havia tanques i cinc vehicles dels Mossos.

La plataforma Aturem la Subhasta, que reclama que la Generalitat no vengui els immobles i els destini a habitatge públic, ha informat a través de Tuiter que hi ha quatre dels immobles que han estat ocupats.

Per la seva part, fonts del Departament d'Economia han explicat que, dels 46 immobles, només s'han rebut ofertes per a 27.