Torra emplaça Sánchez a una segona reunió per parlar de l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desgranat en la sessió de control les principals qüestions que plantejarà al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió de dilluns que ve a la Moncloa. Torra ha defensat que posarà sobre la taula "com el poble de Catalunya pretén culminar l'exercici d'autodeterminació que va començar l'1-O" i també vol preguntar a Sánchez si té una proposta sobre com "fer efectiva" la República. El president català també ha explicat que demanarà a Sánchez que es comprometi a aixecar la suspensió de les lleis afectades per Tribunal Constitucional (TC) i tractarà sobre la situació dels "presos polítics i exiliats" per deixar-li clar que "no són moneda de canvi de res". Torra ha garantit que està obert al diàleg i ha considerat que "una de les millors conclusions de la reunió seria una altra trobada al setembre al Palau de la Generalitat".

La reunió de dilluns que ve entre Torra i Sánchez ha monopolitzat el debat en la sessió de control al president de la Generalitat. En resposta a les diferents preguntes dels grups parlamentaris, Torra ha explicat que plantejarà a Sánchez en quin punt es troba la situació política a Catalunya i com el poble de Catalunya pretén culminar l'exercici d'autodeterminació que, segons Torra, va començar l'1-O i va seguir el 27 d'octubre amb la declaració d'independència. El president català ha afegit que abordarà per què "som on som", per què els catalans porten llaços grocs, per què es va arribar al referèndum, què va passar amb el discurs del Rei del 3 d'octubre i què va passar amb la declaració d'independència i el 155.

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha instat Torra a "passar pàgina i la pantalla" del procés i a abordar en la reunió "els problemes reals dels catalans" posant d'exemple les llistes d'espera de la sanitat i els barracons a les escoles. "Això és el millor que pot fer per Catalunya", ha conclòs.

Torra ha considerat "essencial" que Sánchez li expliqui quina és la proposta de l'estat espanyol per a Catalunya sobre "com s'acaba d'exercir i fer efectiva la república". Una altra qüestió que el president català posarà sobre la taula és la "sobirania del Parlament", és a dir, demanar-li que es comprometi a aixecar la suspensió de les lleis afectades pel TC. "Entenc que un govern d'esquerres ha d'estar a favor", ha afegit.

Un altre punt que Torra vol tractar en la reunió és manifestar la seva disposició al diàleg. "Una de les millors conclusions és que hi hagi una reunió al setembre. Farem tot el possible per la part catalana perquè aquest diàleg es mantingui", ha assegurat. De fet, Torra ja avançat que només que la reunió serveixi per constatar quina és la situació actual ja és important per poder sortir del "cul de sac".

El president de CatECP, Xavier Domènech, ha respost Torra amb ironia: "Si Sánchez té una proposta sobre com culminar la independència, avisi'm perquè serà un notición", ha afirmat. De tota manera, Domènech ha valorat positivament que Torra vulgui plantejar a Sánchez les lleis suspeses però ha recordat que és responsabilitat de la Generalitat desplegar la part no afectada d'aquestes normes.

Torra també ha defensat que no anirà a la reunió de dilluns amb la llista de 46 punts que Mas va plantejar a Rajoy en l'última reunió argumentant que es tracta d'incompliments o "dèficits crònics" que considera que es poden resoldre en el marc de les comissions bilaterals.

Precisament, el president del grup PSC-Units, Miquel Iceta, ha centrat la seva intervenció en demanar al Govern quina és la seva estratègia per aquestes comissions bilaterals i ha celebrat que el passat dimarts l'executiu designés la part catalana de les comissions. Segons Iceta, seria bo que els "grans problemes de país" s'hi veiessin reflectits i ha posat d'exemples el problema de l'atur, la necessitat de millorar en el flux migratori i enfortir les competències en inspecció de treball.

Per la seva banda, al portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, ha demanat a Torra que exigeixi al president espanyol la retirada de càrrecs als líders independentistes i ha defensat que no hi ha delicte de rebel·lió ni malversació. Així mateix, ha instat l'estat espanyol a preguntar-se què han aconseguit amb la "repressió".

Davant d'aquesta petició, Torra ha assegurat que "òbviament" plantejarà també a Sánchez la situació dels "presos polítics i exiliats" i ha afegit que li insistirà que "no són moneda de canvi de res" i que el seu empresonament és "injust". Així mateix, Torra ha afegit que un altre dels temes que vol tractar amb el president espanyol és el "repunt del feixisme i el franquisme als carrers d'Espanya".

Per la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha instat Torra a "sortir de la seva bombolla del procés i del llaç groc" i ha considerat que el Govern està "obsessionat". En aquest sentit, Arrimadas ha afirmat que defensar tots els catalans en la reunió de dilluns seria parlar de finançament, d'infraestructures, de llei de dependència o de rodalies.

"Dec viure en la meva bombolla. Almenys és més tranquil·la, no hi ha crits i és més agradable", ha replicat Torra per després refermar que seguirà parlant d'autodeterminació perquè considera que és el tema que preocupa a la societat catalana, tant els independentistes com els no independentistes.