Troben un cadàver a les vies del tren a Cambrils

Localitzen un cadàver a la via del tren a Cambrils, a la zona de la Llosa. El cos va ser localitzat ahir a primera hora del matí pel conductor d'un tren que circulava per aquesta via, de la línia R16 -que uneix Barcelona i l'Ebre. Segons Renfe, l'avís es va rebre a les 8.36 h.

Un segon comboi va confirmar l'existència del cadàver i immediatament la circulació ferroviària va quedar interrompuda. Tot apunta que la víctima hauria pogut morir per atropellament i que es podria tractar d'una veïna de la zona, desapareguda des del passat dimarts a primera hora. Mossos i Policia Local l'havien estat buscant per la zona.

De fet, aquest tram de via es troba a escassos metres d'on residia l'àvia, amb principis d'Alzheimer. Malgrat que la família dóna per fet que es tracta d'ella, des de Mossos encara s'estan executant les gestions per tal de poder confirmar la identitat. El jutge ja va ordenar l'aixecament del cadàver i, la circulació va quedar restablerta.