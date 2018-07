El vaixell «Open Arms» arriba a Barcelona amb 60 immigrants

El passat 30 de juny l'ONG Proactiva Open Arms va rescatar 60 immigrants davant les costes libianes. Vius i fora de perill, ansiosos d'arribar a Europa. Després d'una sol·licitud d'arribada acceptada per part del govern de Colau, el vaixell de rescat ja és aquí. La nau va desembarcar ahir al matí al port de Barcelona davant d'una enorme expectació mediàtica, amb més de 80 periodistes acreditats. Cansats, però sans, contents i agraïts, l'arribada va anar acompanyada d'un gran desplegament d'ajuda mèdica i psicològica. Tan bon punt es van acomiadar amb abraçades de la tripulació d'Open Arms van ser atesos. La Creu Roja va muntar un dispositiu d'acollida i els metges de Sanitat Exterior van fer una primera revisió als 60 immigrants per comprovar que no haguessin patit malalties infeccioses. Cap de les seixanta persones rescatades van haver de ser hospitalitzades, segons va indicar el coordinador de la Creu Roja a Catalunya.

Quan ja van baixar del vaixell, els immigrants van ser identificats i filiats pels agents de la Policia Nacional, a qui competeixen els temes d'estrangeria. Els agents van verificar que en total, dins el vaixell hi viatjaven fins un total de 14 nacionalitats diferents. Són vuit palestins, vuit del Sudan del Sud, tres de Mali, cinc de Síria, un de Burkina Faso i un altre de Costa d'Ivori. També quatre eritreus, vuit egipcis, tres de República Centreafricana, dos del Camerun, dos etíops, sis libis, vuit de Bangla Desh i un guineà. Entre ells, cinc dones que inicialment els metges creien erròniament que estaven embarassades i, cinc menors d'edat: tres d'ells no acompanyats.

Cap a on es dirigeixen? Segons les institucions, els 50 homes que han viatjat sols en el vaixell es desplaçaran a la Residència Blume d'Esplugues de Llobregat, on solen residir esportistes que ara estan de vacances. Les 5 dones seran acollides en equipaments municipals amb els menors que les acompanyen. D'altra banda, els tres menors no acompanyats passaran a disposició de la Fiscalia de Menors i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). La Delegació del Govern a Catalunya, que ha coordinat l'operatiu d'acollida, va confirmar que els immigrants que van arribar ahir en l' Open Arms tindríen un permís especial d'estada legal a Espanya de 30 dies, els que preveu la Llei d'Estrangeria per als immigrants de manera excepcional per motius humanitaris, i no de 45 com havien anunciat anteriorment.

El director de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va exclamar: «Quina sensació tan agradable tornar a casa! Quina tristesa tan gran saber que ahir van morir 63 persones més. En podríem haver salvat 270 més», ha dit Camps.



Un bus procedent de Còrdova

Al mateix temps que l' Open Arms, una desena d'immigrants subsaharians arribaven en autobús a l'Estació del Nord de Barcelona procedents de Còrdova. Des de principis del passat juny han arribat a Barcelona més de 700 immigrants, que arriben del sud creuant l'estret en pastera.