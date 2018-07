Valls ultima a Barcelona la decisió sobre la seva candidatura

Manuel Valls va tornar ahir a Barcelona per ultimar la seva candidatura amb C's per a l'alcaldia de la ciutat, segons informa La Vanguardia digital. La decisió definitiva podria anunciar-la els propers dies. Segons el diari, el polític francès va comunicar a la direcció de Ciutadans la il·lusió amb la que engegaria aquest projecte a la ciutat natal. El partit taronja considera que, ara mateix, hi ha un 96% de possibilitats que es presenti a les eleccions municipals de maig. Cs creu que es podrien repetir o millorar els resultats que va obtenir Inés Arrimadas el 21-D. En principi, li donarien carta blanca perquè formès una candidatura sota el paraigües de candidatura/plataforma.