Borrell: «El conflicte català no es guanya per cop de força sinó per relat»

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va assegurar ahir que el conflicte català «més que a cop de força es guanya a força de relat», un àmbit en el qual els nacionalistes «han guanyat per incompareixença del contrari». En una entrevista a TVE, Borrell va explicar que «el que toca ara» és explicar la realitat del conflicte de cara a l'exterior per intentar guanyar l'opinió pública i dels mitjans de comunicació, que han «comprat» el relat «d'una Catalunya reprimida per un Estat opressor i neofranquista». «És un discurs que, des de tots els àmbits, hem de contrarestar», va assegurar el ministre. Així, Borrell va subratllar el seu suport als diplomàtics que com l'ambaixador als Estats Units, Pedro Morenés, s'aixequen «tranquil·lament, impassiblement i educadament» responen explicant les coses com són davant els qui difonen una visió esbiaixada d'Espanya. El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, va afirmar ahir que els mitjans públics catalans tenen «un clar biaix a favor de l'opció independentista» i que, mentre això segueixi sent així, és difícil que l'opinió pública pugui canviar.