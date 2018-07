Cs demana les conclusions de l'Alta Inspecció sobre adoctrinament a Catalunya

Ciutadans ha reclamat al Govern central els resultats de l'informe que es va sol·licitar a l'Alta Inspecció Educativa després de la denúncia de casos d'adoctrinament a les escoles catalanes a través dels llibres de text. La formació 'taronja' posa en qüestió que l'Executiu central s'estigui prenent aquesta situació com una urgència, ja que, segons apunten, des que es van iniciar els tràmits han passat 14 mesos.

Va ser el maig passat de 2017 quan el Govern de Mariano Rajoy va anunciar que sol·licitaria "de manera urgent" un informe sobre l'adequació dels llibres de text a la currícula bàsica obligatòria.

Des de llavors, la formació que lidera Albert Rivera ha dut a terme diferents denúncies sobre aquest tema al Congrés. La portaveu d'Educació d'aquest partit, Marta Martín, va preguntar sobre aquest tema a la patronal d'editorials de llibres de text (Anele), en el marc de les compareixences del Pacte d'Estat d'Educació. El seu representant, segons explica Ciutadans, va afirmar en el seu discurs que havien arribat a realitzar 25 versions d'un mateix llibre per adequar-lo les comunitats autònomes.

En relació amb aquest assumpte, el portaveu parlamentari, Juan Carlos Girauta, va realitzar també una pregunta en la sessió de control del Ple al llavors ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, que va insistir que l'informe estava sol·licitat. "Mentre, a l'agost de 2017 Anele va sortir als mitjans per tornar a denunciar la situació", explica Ciutadans.

"Ja que el Govern va continuar sense realitzar cap comunicació sobre aquest tema, Ciutadans va preguntar al juny de 2017 sobre el presumpte finançament, per part d'editorials de text beneficiades pel Decret Marzà, de grups independentistes associats al referèndum de el 1-O i a la política plurilingüista", indica la formació en un text registrat al Congrés i recollit per Europa Press.



Cinc esments sense donar dades



Fins a aquest moment, segons indica, han estat cinc les ocasions en les quals el Ministeri d'Educació ha fet referència en les seves respostes al procediment obert en l'Alta Inspecció Educativa i a l'informe que n'esperaven, però mai han concretat els seus resultats o el seu procediment.

Com que ja ha passat més d'un any des de l'obertura del procés sense rebre cap informació mitjanament rellevant per part del Govern, Ciutadans ha vist necessari demanar aquestes dades a l'actual Executiu a través d'una iniciativa a la Cambra baixa, en la qual a més reclamen explicacions per un procediment que era de "urgència" i ja triga 14 mesos.

Així mateix, la formació 'taronja' vol saber si el nou Govern socialista té previst engegar mesures en relació a l'adequació dels llibres de text al currículum bàsic obligatori.