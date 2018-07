La Generalitat obté 3,8 milions de € en la subhasta d'habitatges per herències

Els Mossos van desallotjar aquesta tarda un pis situat al carrer Xiprer de Barcelona, que era una dels habitatges subhastats per la Generalitat i que la Plataforma veïnal «Aturem la Subhasta» havia ocupat ahir al matí per impedir que fos venut en la licitació. Segons van informar a Efe fonts dels Mossos d'Esquadra, la persona que ocupava el pis va ser identificada i denunciada per usurpació d'habitatge.

Per accedir a l'immoble, situat en el número 53 del carrer Xiprer, al Guinardó, els agents de la policia autonòmica van haver d'utilitzar la força i arrencar, una per una, una vintena de persones que els impedien l'accés al portal, encara que no hi va haver cap detenció.

El grup de veïns de la plataforma s'havia concentrat des d'ahir al matí en aquest immoble, un dels 47 que ahir va subhastar la Generalitat, procedents d'herències intestades, i pels quals ha obtingut 3,8 milions d'euros.

Es dona el cas que a la mateixa finca també hi ha dos locals que han sortit a la subhasta pública.



2,9 milions a habitatge social

El Govern destinarà «immediatament» 2,9 milions d'euros de la venda pública d'immobles d'herències sense testament a comprar habitatge de lloguer social. Ho va concretar el director general de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias.

El director general de Patrimoni va assegurar en aquesta línia que la resta, 900.000 euros dels 11 habitatges restants, també es dedicarà a la compra d'habitatge social però més endavant ja que són propietats amb actius pendents de liquidar.