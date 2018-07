El sobiranisme aprova al Parlament la moció del 9-N tot i l'avís dels lletrats

El Parlament va aprovar ahir la moció transaccionada entre JxCat, ERC i la CUP per la qual la Cambra es reafirma en els objectius polítics de la resolució independentista del 9 de novembre de 2015 que el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre.

La moció va tirar endavant amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP, amb l'abstenció dels comuns i sense cap vot més, ja que els diputats de Cs, PSC i PP no van votar. Abans de començar el debat, el president de la Cambra, Roger Torrent, va demanar llegir una nota que li havien enviat els lletrats del Parlament en què recomanen «no tramitar la moció» per anar contra les resolucions del TC, motiu pel qual PP, PSC i CS no van votar i aquests últims van escenificar la seva protesta aixecant les mans.

La moció l'havia presentat la CUP i, després d'una negociació, es van adherir JxCat i ERC després de modificar el redactat: en l'original els «cupaires» demanaven una reafirmació de la Cambra en els objectius de la resolució independentista, mentre que en la definitiva es concreta que la reafirmació és sobre els «objectius polítics» d'aquesta.

Quan es va presentar l'original, Cs, PP i PSC van demanar a la Mesa (amb majoria independentista) reconsiderar l'acceptació a tràmit de la moció per considerar que anava contra les resolucions del TC i de l'obligació encomanada pel Tribunal a la Mesa d'impedir tota iniciativa que desatengués les resolucions judicials i desenvolupés el projecte independentista.



Contradicció amb el TC

Una vegada transaccionada, els lletrats van advertir en la seva nota a Torrent que la transacció «no resol» la contradicció que suposa el tràmit de la moció amb les resolucions judicials del TC, però el president va donar continuïtat a la sessió, es va debatre, votar i va ser aprovada. Els comuns han acceptat el seu debat i votació perquè defensen que es puguin abordar en el ple totes les qüestions, encara que la portaveu del grup, Elisenda Alamany, ha justificat la seva abstenció per creure en els grans consensos i no en «mocions i proclamacions simbòliques».

Sergi Sabrià (ERC), el grup del qual va votar a favor, també ha estat crític amb el simbolisme que veu en la moció: «Fem un gest simbòlic poc efectiu. És l'hora de deixar-nos de gestos simbòlics i fer el que ens permeti sumar ja avançar. Avui ens dirigim als convençuts i no als quals cal convèncer».



Cs estudia recurs d'empara

Ciutadans està estudiant si presenta un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) perquè considera que es van vulnerar els seus drets per la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de no reunir la Mesa perquè reconsiderés la seva decisió de votar la moció rupturista de la CUP.