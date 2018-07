Tabarnia llança un «DNI tabarnès» per a ciutadans que «combaten el nacionalisme»

La plataforma Tabarnia ha llançat un DNI «tabarnès» per «identificar els simpatitzants del moviment Tabarnia a tot Espanya i aquells ciutadans que combaten el nacionalisme», una proposta per "seguir fent passos simbòlics que ajudin a crear una consciència col·lectiva i identitària tabarnesa".

En un comunicat, la plataforma ha presentat una proposta que "tot i ser simbòlica", confia que "ajudi a crear debat i mostri l'absurditat de la creació de les denominades ambaixades catalanes".

Es tracta del "Documento Tabarnés de Identidad" o "DNI de Tabarnia", que la plataforma defineix com a "el carnet oficial que identificarà els simpatitzants del moviment Tabarnia a tot Espanya i aquells ciutadans que combaten el nacionalisme".

Aquest document servirà per aconseguir descomptes en la "Xarxa d'Amics de Tabarnia", locals que estan "disposats a fer descomptes a clients pel sol fet de mostrar el carnet de Tabarnia", encara que la plataforma apunta sarcàsticament que també serà oficial "a tots els països del món que han reconegut la República Catalana".

Segons els responsables de la proposta, que confien que s'adquireixin fins a 10.000 carnets abans de final d'any, l'únic requisit per adquirir aquest document és "la voluntat de voler ser tabarnès, es visqui on es visqui, ja que com tothom sap, els tabarnesos naixem on ens dóna la gana".

Per un preu de 25 euros per adquirir-lo i una validesa de cinc anys, el carnet porta de regal una bandera de Tabarnia i una funda per al document amb l'escut de Tabarnia.

Segons el comunicat de la plataforma, Tabarnia està "vivint amb molta preocupació els últims esdeveniments a Catalunya, com reobertura a d'ambaixades, injecció de diners en la xenòfoba TV3, acostament de colpistes a presons catalanes, purgues en la policia autonòmica i persecució de professors", de manera que "això va de mal en pitjor i no té solució".

"Sincerament, no sembla que Pedro Sánchez talli les ales als separatistes. Tot al contrari. Creiem que no només no existeixen motius per abandonar la proposta d'aplicar l'article 144 (creació d'una nova comunitat autònoma), sinó que ara té més sentit que mai", sentència la plataforma Tabarnia.