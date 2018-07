Mor ofegada una dona de 58 anys a la platja de Cubelles

Una dona de 58 anys va morir ofegada ahir divendres a la tarda en una de les platges de Cubelles (Garraf), segons ha confirmat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'avís del succés es va rebre a les 17.49 hores a la platja de la Mota de Sant Pere, a tocar de la desembocadura del Foix. Dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM es van traslladar a la zona però no van poder fer res per salvar la vida de la víctima. Es desconeix encara la seva identitat i veïnatge. El passat 19 de juny una dona de 81 anys i nacionalitat espanyola també va perdre la vida mentre es banyava a la zona de banys termals del Riuet de Coma-ruga, al terme municipal del Vendrell. Es tracta d'un petit estany que es troba a uns 200 metres de la platja. Uns banyistes van treure l'afectada de l'aigua i el SEM va practicar-li maniobres de reanimació, sense èxit. A la zona dels fets no hi havia servei de vigilància.