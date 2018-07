Torra diu des de Sant Feliu que Catalunya "s'ha guanyat" el dret a l'autodeterminació

El president català, Quim Torra, es reunirà dilluns amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per plantejar-li el "dret a l'autodeterminació" de Catalunya, una cita en la qual espera trobar un president espanyol "amb voluntat de parlar de tot" i no el que va donar suport al 155.

Torra ha acudit avui al cementiri de Sant Feliu de Guíxols per fer una ofrena floral a la tomba del que va ser president de la Generalitat a l'exili, Josep Irla, on ha llançat el missatge que "ja n'hi ha prou de judicialitzar la política", després que el Govern hagi anunciat la impugnació davant el Tribunal Constitucional (TC) de la moció independentista aprovada pel Parlament.

Torra, després de participar en un acte carregat de simbolisme, ha qualificat de "mala notícia" aquesta decisió d'acudir al TC.

El president català, que el dia 9 es veurà a Madrid amb Pedro Sánchez, ha desitjat que la seva posició respongui a la d'un "PSOE que sap que ha arribat a la presidència amb el vot d'unes determinades majories".

En aquest sentit, Quim Torra s'ha preguntat si trobarà un Sánchez amb "voluntat de parlar de tot" o el que va donar la seva aprovació "a l'article 155".

"Si estem davant un conflicte polític allò que anem repetint és que, per favor, la política se substanciï i es debati fent política", ha afegit Torra.

Per al president del Govern, la suposada judicialització "no passa a cap país del món" i espera que, en la reunió de dilluns, encara que es parteix "de posicions molt allunyades", es demostri "el tarannà negociador i la voluntat de diàleg".

En tot cas, Quim Torra ha deixat clar que ell partirà "del dret a l'autodeterminació i de la sobirania del Parlament" i ha criticat la impugnació de la moció, que no ho va ser per part del PP quan es va ratificar el 2016.

"Parlarem sobre el debat que hi ha a Catalunya, que és com exercim el nostre dret a l'autodeterminació", ha insistit Torra, que sustenta la seva posició en el referèndum de l'1-O prohibit pel TC i en la declaració d'independència del 27-O.

El president justifica aquest dret en el fet que els ciutadans el van defensar "amb els seus propis cossos", però també "en la sentència del tribunal internacional de justícia sobre el cas de Kosovo, "que diu literalment que no hi ha obstacle a la declaració d'independència dels països sempre que es faci de manera pacífica i democràtica".

La clau per a Quim Torra és que no s'analitzi el problema "dins de la gàbia de la Constitució" i ha criticat la ministra de Defensa, Margarita Robles, "apel·lant a què els defensors de la Constitució són l'Exèrcit i la Guàrdia Civil"

"Jo pensava que eren els ciutadans votant", ha indicat Torra, que reclama "respostes a les exigències que planteja el poble de Catalunya".

El president català visitarà Escòcia dimecres que ve en viatge oficial i s'ha preguntat si algú s'imagina els votants del referèndum d'independència que va tenir lloc allà "apallissats" per la policia britànica.

Quim Torra ha fet extensiu aquest pensament a com es veuria si hi hagués "algun polític escocès a la presó o exili per haver permès aquell referèndum" o si algú és capaç de veure "la Reina Isabel fent un discurs com el del Rei d'Espanya el 3-O".