El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona va convocar vaga per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost per denunciar la situació de «sobrecàrrega de treball» que pateix la plantilla, formada per unes 2.000 persones, i els «incompliments «dels acords assolits». A la vaga, que ja va ser registrada davant de Treball, estan cridats tots els treballadors de terra de la companyia a l'aeroport del Prat.