Bargalló aposta per obrir cantines als instituts amb jornada compactada

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, creu que no és bo que hi hagi alumnes que en plena formació intel·lectual, física i d'hàbits alimentaris no dinin fins a quarts de 5 de la tarda. En una entrevista a l'ACN, Bargalló ha mostrat preocupació pels horaris d'alguns estudiants amb jornada compactada i ha explicat que s'està fent una avaluació de les seves conseqüències. Per Bargalló, els centres haurien de tenir un espai per menjar i creu que obrir cantines podria ser una solució per evitar que els joves estiguin tantes hores entre àpats. Bargalló també ha assenyalat que s'ha començat a treballar en el decret de menjadors i ha explicat que es vol garantir que les AMPAs puguin participar de la gestió d'aquests menjadors.

Bargalló ha detallat que el Departament ha començat a analitzar les conseqüències ''positives i negatives'' de les ''decisions horàries'' que s'han pres les darreres legislatures al voltant sobretot, de la jornada compactada implantada en una gran majoria d'instituts. Bargalló creu que s'haurà de veure si les conseqüències negatives es poden modificar sense canviar les que han estat positives. Bargalló defensa que va ser ''precipitat'' no deixar espais i temps per menjar amb la jornada compactada perquè, en funció del municipi, un alumne pot ser que no arribi a casa fins passades les 4 de la tarda. Bargalló ha afegit que potser una pausa de més de dues hores era excessiva, però critica que es passés a no deixar ni cinc minuts per menjar.

Per això, el conseller d'Ensenyament creu que no és bo que gent jove ''amb període de creixement intel·lectual i físic'' no mengi res sòlid i consistent des de les 7 del matí fins quarts de 5 de la tarda. Per solucionar-ho, per Bargalló no caldria reobrir els menjadors escolars de secundària sinó que la figura d'una cantina podria permetre fer aquest àpat amb garanties. Bargalló ha assegurat que li preocupa molt més aquest debat que no pas altres discussions que sorgeixen de forma reiterada, com és el de les vacances d'estiu. Recorda que les pedagogies modernes basades en neurociència, confirmen que ''no és bo'' haver de deixar tantes hores entre àpat i àpat.



Cap a la gratuïtat dels menjadors



Bargalló no ha concretat els detalls d'aquest proposta però ha mostrat la seva voluntat per caminar cap a la gratuïtat del menjador escolar com un servei més del sistema educatiu i ha defensat que en ''el pressupost ideal'', les beques menjador, per exemple, no caldria que existissin. Conscient però, que una mesura d'aquestes característiques és un projecte a llarg termini, Bargalló ha defensat les beques menjador per a les famílies més necessitades i s'ha compromès a ampliar el pressupost de cara a l'exercici 2019, tot i que ha reconegut que l'augment ''no podrà ser molt gran''. Amb el pressupost prorrogat d'enguany, no s'ha pogut ampliar partides per aquestes beques. Paral·lelament, es treballa amb les associacions de municipis i la FaPaC, per exemple, per continuar millorant el ''repartiment just'' d'aquestes beques.

Participació d'AMPAs en menjadors escolars



Un dels projectes que va quedar pendent la darrera legislatura, per manca de consens, és la renovació del decret de menjadors, que va trobar diferents esculls entre els sectors afectats. Bargalló ha explicat a l'ACN que ja s'hi està treballant però que no serà possible per al curs vinent sinó per al 2019-2020. Bargalló ha reconegut que és un decret ''amb molts problemes'' perquè és ''viu i necessari'' i que ja s'han començat a posar en contacte amb la comunitat educativa per abordar-lo.

Una de les reivindicacions de les famílies, ja en la redacció del decret anterior, és la possibilitat que les AMPA puguin gestionar els menjadors escolars, un fet que, segons la nova llei de contracte públic, ho dificulta per la condició de requerir com a mínim tres propostes de licitació per a adjudicar el servei. Bargalló ha puntualitzat que com que cap escola no té tres AMPAs, cal elaborar el decret perquè les famílies puguin com a mínim participar en la gestió del menjador escolar si no en poden fer la gestió directa, que és més complicat. A banda d'aquesta gestió ''més apropada'' al centre i al territori, Bargalló també ha assenyalat que cal regular altres aspectes com ara les mesures sanitàries i nutricionals en aquest text.