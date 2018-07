Torra apel·la a la solidaritat en la 25è edició del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple

A 625 piscines i, per primera vegada, també el mar. La fundació Esclerosi Múltiple ha celebrat així el 25è aniversari del Mulla't, amb l'acte central a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, en una nova jornada solidària per lluitar contra una malaltia neurodegenerativa, que no té cura i que afecta més de 7.500 persones a Catalunya. "Ens mullem avui, demà, i els dies que facin falta", ha assegurat el president de la Generalitat, Quim Torra, en apel·lar a la "solidaritat" després de remullar-se a la platja de Barcelona, al costat dels consellers Chackir El Homrani i Miquel Buch. El conseller d'Interior, que té la malaltia, ha reivindicat el Mulla't com una jornada "especial" i ha defensat explicar-ne casos per ajudar els afectats, sobretot, en el moment del diagnòstic.

"Jo tinc la sort que la malaltia em permet fer la feina que m'agrada, fer una vida normal; hi ha malalts que no tenen aquesta sort", ha afegit Buch en apostar per explicar-ho en veu alta per ajudar a qui s'enfronta a la "muntanya costosa" del diagnòstic. "Si podem ajudar algú a prendre-s'ho una mica millor, és important", ha insistit.

La presidenta de la Fundació, Maria José Abella, ha demanat "no perdre de vista" que trobar una cura per aquesta malaltia és l'objectiu fonamental. I en aquest sentit ha reclamat mitjans per a la recerca per "avançar" cap a una solució.

A l'acte a la platja de Sant Sebastià, també hi ha participat el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que, en fer també una crida a la solidaritat, ha demanat "comprometre's a fer feina tots els dies de l'any", i no només durant el Mulla't, per fer possible una cura per a l'esclerosi. També hi havia l'expresident Artur Mas, i altres cares conegudes com els actors Lloll Bertran, Àlex Casanovas i Miquel Sitjà, i la cuinera Ada Parellada.