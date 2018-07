Arresten dues persones per tràfic de drogues a Cornellà de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut en dues operacions diferents a Cornellà de Llobregat dos homes per tràfic de drogues, un d'ells per ocultar a la seva roba interior 50 grams de cocaïna de gran puresa i l'altre per amagar 20 quilos d'haixix en una bossa a la seva botiga de roba. La primera detenció es va produir el passat 28 de juny en una inspecció administrativa a un comerç de venda de roba a Cornellà. El segon arrest es va practicar el passat 4 de juliol, quan els Mossos van localitzar un vehicle amb tres ocupants, als quals van reconèixer perquè tenien antecedents.