Sánchez i Torra es reuneixen avui sense expectatives d'arribar a acords importants

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, es reuniran avui al Palau de la Moncloa amb la intenció de normalitzar unes relacions molt deteriorades entre les dues administracions, tot i que no hi ha grans expectatives que puguin arribar a acords importants. Torra acudirà per primera vegada a la Moncloa en una trobada que ha suscitat una gran expectació i davant la qual no hi ha vetos per parlar de qualsevol tema.

De fet, el president de la Generalitat ha avançat que exposarà com pretén culminar l'exercici del dret d'autodeterminació. Sánchez l'escoltarà, però, segons han anat assegurant en els darrers dies diversos membres del Govern, no hi ha cap possibilitat que avali aquestes intencions perquè considera que no és un dret que estigui recollit a la Constitució i, per tant, no té recorregut.

Malgrat aquesta diferència, l'Executiu espera que la reunió obri una via de diàleg i doni continuïtat al procés de distensió que desitja que hi hagi amb Catalunya. No obstant això, la trobada arriba tres dies després que el Consell de Ministres iniciés els tràmits per impugnar davant el Tribunal Constitucional la moció aprovada la setmana passada al Parlament en què es reafirmen els objectius polítics del 9-N per avançar cap a la independència.

Segons va explicar divendres la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, aquesta decisió no tindria per què influir en el desenvolupament de la reunió, ja que cal separar la via judicial de la política. En tot cas, la consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, va considerar poc després que es tractava d'una actuació «extremadament imprudent» i va assegurar que seria un assumpte que es tractarà en la reunió d'avui.

El mateix Torra va assegurar que la decisió d'acudir al Tribunal Constitucional és una «mala notícia» i es va preguntar si es trobarà amb un president amb voluntat de parlar de tot o prevaldrà la tendència mostrada en avalar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució .

No hi ha una agenda tancada per a la trobada d'avui i el Govern no ha vetat cap tema. En tot cas, segons fonts del Govern central, el cap de l'Executiu escoltarà atentament els plantejaments de Quim Torra, però li traslladarà que hi ha qüestions que no pot permetre perquè estan fora del text constitucional.



«Desglaçar» la situació

Amb aquests plantejaments, el mateix Torra, que ha agraït al Govern que avui es pugui parlar de tot, va dir que no preveu acords però confia que la reunió serveixi per «desglaçar» la situació. També espera escoltar de boca del president del Govern quina és la seva proposta per a Catalunya i va apuntar ja la possibilitat d'una segona reunió entre tots dos el proper mes de setembre a Barcelona.