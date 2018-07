Trapero serà jutjat per un tribunal de majoria progressita

L'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero serà jutjat per un tribunal de majoria progressista a l'Audiència Nacional pels delictes de sedició i organització criminal que li atribueix la magistrada Carmen Lamela pels fets del 20 de setembre i de l'1 d'octubre, segons han confirmat fonts jurídiques.

En concret, els jutges seran Manuela Fernández de Prado i Ramón Sáez Valcárcel, que estaran acompanyats per la conservadora Concepción Espejel. Fernández de Prado va considerar una crema de fotos del Rei que va tenir lloc el 2007 a Girona llibertat d'expressió.

I va emetre un vot discrepant en la sentència que condemnava el raper Pablo Hasél a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, per considerar que el que havia fet el cantant també era llibertat d'expressió. Tant ella com Sáez Valcárcel, a més, van redactar la sentència que absolia els 19 acusats del setge al Parlament del juny del 2011.