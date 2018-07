Arran assalta dos busos turístics a Barcelona i València

Membres d'Arran, organització juvenil afí a la CUP, van portar a terme ahir al matí una protesta a bord d'un autobús turístic de la companyia Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), dins de la seva campanya per denunciar la massificació turística que, a parer d'aquesta organització, pateix la capital catalana. Segons van informar a Efe fonts de TMB, l'acció de protesta es va produir a les 09.50 hores a la zona del Port Olímpic, quan dos membres d'Arran que havien pujat a l'autobús turístic com a passatgers, pagant el bitllet, van desplegar una pancarta des del pis alt del vehicle amb el lema: «Aturem la massificació turística als Països Catalans!». Els activistes també van obrir dos pots de fum, davant la sorpresa de la desena de turistes que viatjaven a l'autobús, que no van ser desallotjats. L'acció va durar pocs minuts, el temps que es van prendre els activistes per fer fotos de la seva acció i penjar-la a les xarxes socials. Fonts de TMB van assenyalar que l'autobús turístic va poder continuar el seu recorregut després d'uns minuts, un cop els dos membres d'Arran van recollir la pancarta i els pots i van baixar de l'autobús.

Acció al País Valencià

Paral·lelament, dos membres de l'organització juvenil Arran van irrompre ahir en un bus turístic de València i han penjat una pancarta amb el missatge «Aturem la massificació turística als Països Catalans».