Un català agafa l'ave

La notícia del dia és que un senyor de Barcelona ha agafat l'AVE per viatjar a Madrid, un trajecte que emprenen diàriament milers de persones en els dos sentits, sense que es registrin incidents dignes de ser comentats. Malgrat com n'és de vulgar l'incident, les cròniques ressalten l'amabilitat regnant entre el viatjant de comerç català Quim Torra i el seu amfitrió, «l'hijodalgo» madrileny Pedro Sánchez. Per què haurien de ser els polítics més mal educats que la resta de la població? Sense arribar a l'optimisme, sempre desinformat, ja és molt que els gestos hagin substituït les gesticulacions, prodigades casualment durant els governs de Rajoy.

Entre els gestos sense aparell gestual, un sondeig d' El Periódico decretava dilluns que quatre de cada cinc votants catalans de PP i Ciutadans volen més autogovern, una pretensió que els abraça amb la meitat d'electors d'Esquerra Republicana.

I si aquesta dada fraternal sembla rebuscada, l'indubtable Joan Tardà la traslladava a la prosa en una entrevista a vilaweb.cat. «Comparteixo el vuitanta per cent del que pensa el meu veí que vota Ciutadans». Les reivindicacions solidàries, Espanya i Catalunya com a inversions dels militants que encara paguen els seus impostos, són el millor antídot contra l'enemistat desencadenada durant els últims anys. No obstant això, s'entén la desolació dels que pensaven perpetuar els valors del patriotisme com a combustible electoral.

Resoldre el problema català no està en mans de Sánchez, ni tan sols dels catalans. No obstant això, la « conllevancia» és un assumpte de «cortesia» - Jean Daniel- o de «decència» - George Orwell-. Els presidents del Gobierno i del Govern han executat aquesta enemistat irreconciliable amb bones maneres al voltant de la font d' Antonio Machado, un poeta que serveix igual per a un Serrat contingut que per a un descosit Aznar. La cimera ferroviària ha coronat els seus modestos objectius, de manera que, així que arribi la tardor, un madrileny agafarà l'AVE a Atocha per desembarcar a l'estació de Sants. I així successivament.