ERC veu «impròpia» la suspensió de diputats i demana temps per analitzar la interlocutòria

La portaveu parlamentària d'ERC, Anna Caula, ha afirmat que és "impropi que un tribunal suspengui un diputat" de les seves funcions. "No és la seva tasca, no hauria de ser el que pertoca en un estat democràtic; ningú hauria de poder modificar la representació parlamentària escollida democràticament a les urnes", ha afirmat. Ho ha dit arran de les interlocutòries que ha presentat aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i que decreten la suspensió per a càrrec públic de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull. En roda de premsa des del Parlament, Caula ha demanat, però, temps per analitzar els documents. "Fa poc que s'ha rebut, no ens agradaria reaccionar en calent", ha afirmat en ser preguntada, entre d'altres, sobre si és el ple del Parlament qui s'hauria de posicionar en aquest sentit. D'entrada, els republicans s'han mostrat sorpresos perquè que el text de Llarena és "diferent" i inclou elements, com la "suspensió temporal", que volen analitzar primer en profunditat.

En aquest context, Caula ha afirmat que volen "defensar els drets polítics dels diputats" i entoma amb "tristesa" una situació que ha definit com un "atac de l'estat espanyol a la sobirania".

"Volem analitzar aspectes que el Parlament i la Mesa no havien hagut d'analitzar mai; el primer pas és llegir-la amb deteniment; mirar fins a quin punt pot afectar la sobirania del Parlament", ha insistit Caula a preguntes de la premsa. "No és defugir la resposta", ha afirmat en fixar dimecres al matí com a termini per posicionar-se. En aquest context s'ha mostrat partidària de parlar-ne també amb JxCat. "La comunicació hi és, analitzar resposta conjunta, consensuada; aquesta línia ha de ser comuna", ha afegit Caula.