L'exdona de Pujol «Júnior» defensa que va guanyar 180.000 € a la loteria

Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, va afirmar ahir davant del jutge que investiga la família Pujol-Ferrusola a l'Audiència Nacional que ella va comprar tres butlletes amb els quals li van tocar 180.000 euros el 2004, i ha defensat els negocis i el patrimoni del seu exmarit. Gironès va declarar ahir a petició pròpia davant del jutge José de la Mata, que la investiga per si va ajudar a ocultar diners obtinguts de forma il·lícita per Jordi Pujol Ferrusola, extrem que va negar, segons van explicar fonts presents en la seva compareixença. Una de les operacions que investiga el jutge és el presumpte blanqueig de diners per part del matrimoni a través de dècims de loteria, després de constatar que el 2004 Gironès va cobrar tres butlletes premiades.