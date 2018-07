Moncloa veu «molt marge d'entesa» i Torra espera «canvis immediats»

El Govern central considera que després de la reunió del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, hi ha un ampli marge d'entesa entre les seves respectives administracions, ja que es va parlar més de col·laboració que d'assumptes sobre els quals és impossible l'acord.

Fonts del Govern central van recordar la complicada situació existent des de fa temps entre el Govern central i el Govern i van posar en valor allò aconseguit, encara que no hi hagi hagut acords de calat.

L'entrevista creuen que ha servit per generar una sensació positiva respecte al que pot donar de sí la col·laboració en el futur, més després de la coincidència en la necessitat d'impulsar una reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir ahir, després de la reunió amb el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que espera «canvis immediats» en «la persecució» de l'independentisme. En roda de premsa a la seu del Govern de la Generalitat a Madrid i després de reunir-se a la Moncloa durant gairebé tres hores amb el president del Govern, Pedro Sánchez, Torra va exigir a Sánchez que s'acabi «l'ofensiva judicial i política contra l'independentisme» i li va demanar que posi fi a «la persecució de les idees».



«Menys controls»

La portaveu de l'Executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar que el president de la Generalitat, Quim Torra, va acudir com el «cobrador del llaç» a la reunió. l president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que la reactivació de les comissions bilaterals entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya acordada per Sánchez i Torra servirà perquè el Principat obtingui «més concessions» i estigui sotmesa a «menys controls» per part de l'Estat.



«L'inici d'un diàleg»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va aplaudir l'inici d'un diàleg «normalitzat» entre Torra i Sánchez, i va censurar que el líder de Cs, Albert Rivera, «atiï» la «tensió i enfrontament», cosa que «l'inhabilita per governar». El president del PP català, Xavier García Albiol, va qualificar ahir la reunió com «un error per al constitucionalisme», perquè creu que Sánchez cedeix «en tot més enllà de la raó «davant la «gravetat de la demanda sobiranista».

L'ANC va defensar que el dret a l'autodeterminació és «irrenunciable» i va reclamar que s'implementi el mandat de l'1-O, ja que Catalunya ja va exercir aquest dret. Fonts d'ERC van elogiar ahir que s'hagi establert un «diàleg» entre els governs espanyol i català, encara que va advertir que «exercir el dret d'autodeterminació» és «indispensable».

I el PDeCAT, valora com a «satisfactòria» la reunió però subratlla que «no dona resposta a la situació política catalana».

Els CDRs van llançar una advertència al president Torra. Des de Twitter els Comitès de Defensa de la República van alertar que «No som aquí per parlar d'Estatut. No acceptem pactes ni cavis de rumb. No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola. Tireu endavant amb el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu».