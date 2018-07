Torra creu que la reunió amb Sánchez va servir «per iniciar el diàleg» però «no la negociació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat aquest dimarts que la reunió que dilluns va mantenir amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "va ser molt important per la relació bilateral que s'estableix i per poder parlar d'assumptes de fons", però no ha volgut elevar la trobada a la categoria de la negociació. "Això és l'inici del diàleg? Sí. És l'inici d'una negociació? Potser encara no. Vam seure i vam acordar que estem davant un conflicte polític que requereix una solució política però estem molt allunyats en la qüestió dels presos i del dret a l'autodeterminació", ha comentat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Per al president, la trobada va ser "un bon punt de partida" i va servir per "marcar posicions". "Ara haurem d'anar a veure si es tradueixen les paraules en fets", ha avisat, tot afegint que està "a l'expectativa" per veure quins moviments fa el govern espanyol. Per saber "si s'està davant d'un canvi o només és talant, com ja es va viure amb Zapatero".