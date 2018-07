Torra i Sánchez inicien el desglaç amb la repesca del diàleg bilateral aturat el 2011

El cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, va rebutjar negociar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el reconeixement del dret d'autodeterminació per als catalans, en considerar que aquest dret no el reconeix ni la Constitució espanyola ni cap altra.

No obstant això, es va mostrar disposat a aixecar els vetos que el Govern anterior va presentar al Tribunal Constitucional contra lleis catalanes de caire social i va acordar amb Torra reactivar les comissions bilaterals Estat-Generalitat que no es reuneixen des de 2011 i en les quals es parlarà de possibles transferències de competències o d'inversions en infraestructures.

Així ho va avançar en roda de premsa la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, al final de la trobada de dues hores i mitja que tots dos dirigents van mantenir, a soles, en el Palau de la Moncloa i que va discórrer millor de l'esperat, en opinió del president del Govern central, que va traslladar al seu cercle més proper de col·laboradors el to «educat i constructiu» que va percebre en Torra, a qui al maig passat, sent cap de l'oposició, anomenava «racista».

La trobada entre tots dos ahir va ser «plena de cortesia i fluïdesa», va resumir Calvo, que va presentar els acords que es van aconseguir en aquesta primera entrevista, a la qual seguirà una segona, previsiblement a Barcelona a la tardor, segons avanci el diàleg en el marc de les comissions bilaterals Estat-Generalitat que es van reactivar.



Comissions previstes a l'Estatut

El primer dels acords té a veure precisament amb la reactivació d'aquestes comissions previstes en l'Estatut i que no es reuneixen des de l'any 2011.

Es tracta de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; la Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat; la Bilateral d'Infraestructures, i la Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, presidirà per part del Govern la primera d'elles; aquí es podrà parlar de «recuperar drets retallats pel pas de la dreta al Govern d'Espanya i d'algunes qüestions que la política catalana té pendents en relació amb la coordinació i els acords amb el Govern de tots els espanyols», va assenyalar la vicepresidenta.



«La solució és votar»

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, va transmetre ahir a Sánchez, que no renuncia a cap de les fórmules per aconseguir la independència de Catalunya, al mateix temps que va insistir que l'única solució per resoldre el problema català passa per «votar» i pel «dret d'autodeterminació». No obstant això, el cap de l'Executiu català ha acceptat que les 45 demandes de Catalunya s'abordin en la Comissió bilateral fixada en l'Estatut entre l'Estat i Catalunya, però va apuntar a un termini de dos mesos per conèixer la resposta del Govern per resoldre el problema. De fet, va revelar que encara que Pedro Sánchez li havia parlat de plurinacionalitat i que defensa Espanya com una nació de nacions, no li havia explicat quin era el projecte del PSOE per a Espanya ni la solució per al problema català.

«És una oportunitat més al diàleg, que fins ara era impossible», va comentar, i va afegir que «hi ha hagut un canvi d'etapa» ja que abans «això no passava», va concloure Torra.