Allau de crítiques a Santamaría per dir que a Catalunya «es practica l'aparheid»

La candidata a la presidència de PP Soraya Sáenz de Santamaría va criticar ahir en una entrevista a la COPE la reunió entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, adduint que «el primer que hauria d'haver fet el president [Sánchez] és parlar amb els constitucionalistes abans de convidar Torra a fer turisme per La Moncloa». Segons Sáenz de Santamaría, «no hi ha d'haver cap apaivagament amb aquesta gent» perquè «a Catalunya practiquen l'apartheid» i «Sánchez ha de defensar primer els catalans que se senten espanyols». El líder del PSC, Miquel Iceta, va considerar ahir que les paraules de Santamaría són «un insult». La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va qualificar ahir de «lamentables» les declaracions de l'exvicepresidenta del Govern, i va demanar que no es «banalitzi» ni l'apartheid ni el nazisme. El secretari general d'Units, Ramon Espadaler, va qualificar «d'indecent» que al PP s'utilitzi Catalunya per «esgarrapar» vots i va acusarSantamaría de «faltar conscientment a la veritat».