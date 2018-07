Buch nomena el comissari Miquel Esquius nou cap dels Mossos

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va anunciar la tarda d'ahir que designa el comissari Miquel Esquius nou cap del cos de Mossos d'Esquadra.

En una compareixença convocada al costat del comissari, el conseller d'Interior va explicat que aquesta decisió l'ha presa després de la renúncia del comissari Ferran López, a qui va agrair el seu treball al capdavant del cos.

A la seva arribada a la Conselleria, Buch va sondejar al major Josep Lluís Trapero, destituït com a màxim responsable operatiu dels Mossos en aplicació del 155 de la Constitució, per si volia ser restituït en el càrrec, a què ell va renunciar, i de manera temporal havia assumit les funcions el director general de la policia catalana, Andreu Martínez.

D'altra banda, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) va denunciar que falten places per cobrir la demanda de les famílies en el procés de preinscripció per al curs 2018-19, que a més no han comptat amb prou informació per poder reclamar a causa de «l'opacitat» del procés. En una roda de premsa per valorar les dades de preinscripció escolar per al segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO, la presidenta de la FaPaC, Belén Tascón, va afirmar que «ja en el curs 2017-28 Ensenyament va obrir 84 grups de forma improvisada per donar resposta a la forta demanda de places públiques de les famílies en el període d'inscripció».

En canvi, segons Tascón, la planificació en la privada concertada «va ser d'un increment de 29 grups sobre les necessitats d'escolarització».

Per a la presidenta de la FaPaC, les dades «confirmen la intenció de la Generalitat d'obligar les famílies a escolaritzar els fills a centres concertats».

Segons Tascón, aquesta tendència «es va consolidant any rere any», ja que moltes famílies «decideixen en primera opció escoles concertades per evitar haver d'escolaritzar els nens fora del barri».