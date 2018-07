Les víctimes mortals d'accidents de trànsit pugen un 42% el primer semestre

La sinistralitat viària s'ha disparat a Catalunya el primer semestre d'aquest any. 92 persones van morir a les carreteres catalanes en la primera meitat del 2018, un 42% més que durant el mateix període del 2017, quan van perdre la vida 65 persones. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha qualificat aquesta situació d'"emergència viària", i més tenint en compte que ens trobem a l'estiu, un període complicat en la mobilitat. Durant aquest primer semestre, l'increment de la sinistralitat mortal s'ha produït sobretot en dies festius, amb un augment del 90%: els accidents de trànsit van segar la vida de 21 persones el primer semestre del 2017; de 40, el 2018. Entre els factors concurrents, la l'excés de velocitat ha incrementat un 11% respecte a l'any anterior. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet una crida a la responsabilitat dels conductors i ha recordat que els accidents de trànsit es poden evitar.

Entre gener i març, 50 persones van perdre la vida en accidents de trànsit, un 72% més que el primer trimestre del 2017, amb 29 víctimes mortals. Davant aquest augment, el SCT va dissenyar, juntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, un pla de contenció amb diverses mesures, per controlar sobretot la velocitat excessiva, el consum d'alcohol i drogues i les distraccions. Entre abril i juny, 42 persones van morir en accidents de trànsit, un 17% més que el 2017, amb 36 víctimes mortals. Per tant, l'accidentalitat va tornar a pujar i continua molt elevada, però aquest pla marca un camí per al SCT, que el mantindrà en els propers mesos. Entre altres mesures, Trànsit instal·larà aquest estiu tres nous radars de tram, dos a l'A-2 entre Jorba i Argençola i un a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès.