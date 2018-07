Oriol Pujol assumeix que va cobrar comissions en un pacte l'allibera ser jutjat

L'exdirigent de CDC Oriol Pujol ha acceptat avui una condemna de dos anys de presó per cobrar comissions il·legals d'empresaris afins del sector de les ITV, en un pacte al qual s'han sumat els altres cinc imputats en el cas, cosa que li evitarà ser jutjat per un tribunal popular.

Segons han informat fonts jurídiques, l'acord, que s'ha signat avui a la seu de la Fiscalia i haurà de ser rubricat davant la presidenta del jurat, inclou una condemna de dos anys de presó per a l'empresari Sergi Alsina, amic íntim d'Oriol Pujol, i penes de presó substituïbles per una multa de 83.210 euros per a Anna Vidal, dona de l'exdirigent i exdiputat de CDC.

L'acord d'avui impedirà que el cas ITV sigui jutjat per un tribunal popular, després que el pacte parcial que Oriol Pujol va signar l'any passat amb la Fiscalia es frustrés, per decisió de la magistrada presidenta del jurat, perquè l'acord no incloïa tots els acusats.