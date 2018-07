Turull, Forn i Rull ja han arribat a la presó de Lledoners

Els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han arribat al centre penitenciari de Lledoners quan faltaven dos minuts per la una del migdia d'aquest dimecres, davant d'un centenar de persones que els han rebut amb pancartes i crits de suport als presos polítics. Els tres independentistes havien abandonat la presó de Brians II al voltant de les dotze del migdia després de fer el canvi de custòdia entre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. La Guàrdia Civil els havia traslladat des de la presó de Saragossa.

Com van fer la setmana passada Junqueras, Romeva i els Jordi, aquest dimecres Forn, Turll i Rull també han viatjat des de Brians a l'interior de dues furgonetes de Mossos no logotipades, una blanca i una vermella, custodiades pels Mossos. Es tracta de dos vehicles de la unitat del GEI dels Mossos, i que no són els habituals per fer els trasllats penitenciaris.

Un cop a dins de Lledoners, els tres polítics presos restaran al mòdul d'ingressos, on se'ls sotmetrà a la revisió mèdica abans de portar-los a les cel·les definitives, al mòdul 2. Forn, Rull i Turull compartiran mòdul amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart, que ja van ingressar a Lledoners dimecres passat.

Un centenar de persones, convocades pel CDR de la Catalunya Central, han rebut amb crits de 'Llibertat' els tres presos independentistes. Alguns d'ells ja feia dues hores que estaven davant de la presó bagenca, arraconats a l'ombra dels arbres, per protegir-se de la forta calor.

A mesura que s'anava acostant l'hora d'arribada dels presos, els concentrats, molts dels quals vestits de groc, i amb paraigues per protegir-se del sol, han fet diverses proclames com 'Llibertat presos polítics', 'Som República', 'No és justícia, és venjança', ''1 d'octubre, ni oblit ni perdó', 'Ni un pas enrere' i, adreçant-se als Mossos, 'el vostre conseller és a la presó', referint-se a Joaquim Forn.

Nombrosos agents dels ARRO han controlat que els manifestants no traspassessin les tanques de seguretat que hi havia col·locades al voltant de la presó durant l'arribada dels tres exconsellers.

Institucions Penitenciaries ha seguit el mateix procediment que ja va utilitzar la setmana passada amb el trasllat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que van ser primer concentrats a Valdemoro, des d'on van anar a parar a Zuera i posteriorment a Brians II, abans de ser empresonats a Lledoners. Així, Forn, Rull i Turull van iniciar el trasllat cap a Catalunya dilluns per arribar finalment aquest dimecres al seu destí final. Amb Forn, Rull i Turull es posa punt i final a la presència de polítics independentistes catalans a les presons espanyoles.

L'arribada a Catalunya dels tres últims presos es produeix just l'endemà que el jutge que instrueix la causa, Pablo Llarena, tanqués el sumari de la causa i ordenés la suspensió dels que encara són diputats.

Segons fonts de Justícia, primer de tot els tres presos independentistes s'estaran unes hores al mòdul d'ingressos, dinaran, passaran un reconeixement mèdic i, finalment, ingressaran al mòdul 2, on previsiblement ja passaran la primera nit en cel·les individuals. En aquest mòdul actualment hi ha 93 persones i pràcticament tots els presos són persones amb condemna. Forn, Rull i Turull compartiran mòdul amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.

La presó bagenca està dividida en vuit mòduls penitenciaris i funciona a través d'un sistema pioner a tot Catalunya. En concret, la presó funciona amb un model de participació i convivència, en què els interns tenen un alt nivell de participació en la vida quotidiana a dins del centre. Els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant una votació, i aquestes comissions poden fer propostes. Es tracta d'un sistema que està en marxa des de l'any 2012.

Per aquesta tarda hi ha convocada una concentració de suport a les set de la tarda als presos a les portes de Lledoners, igual com ja es va fer la setmana passada. La convocatòria l'ha fet Òmnium, l'ANC i l'Associació Catalana pels Drets Civils.