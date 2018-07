Citen com a investigats dos policies nacionals per càrregues del referèndum

El jutge que investiga les càrregues de la Policia Nacional a Barcelona l'1-O va citar a declarar com a investigats per al pròxim 5 de setembre dos policies antiavalots acusats d'actuar de forma «indiscriminada i desproporcionada» contra els concentrats a l'escola Mediterrània de la ciutat.

En un acte, el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona fixa per al mes de setembre vinent l'interrogatori dels dos agents, els primers citats a declarar per les càrregues en els centres de votació de l'1-O a Barcelona i que ja estaven imputats des del mes de febrer passat, per delictes de lesions i contra la integritat moral. Els policies, investigats arran d'una querella presentada pel col·lectiu pro drets humans Iridia, són un subinspector i un agent antiavalots que van carregar contra les persones que eren a l'escola Mediterrània de la Barceloneta, amb motiu del referèndum de l'1-O suspès pel Constitucional.

El jutge ha citat en primer lloc el subinspector que estava al comandament del dispositiu policial que va intervenir a l'escola Mediterrània «perquè aclareixi els motius pels quals es va intervenir d'aquella manera».