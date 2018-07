La defensa alemanya de Puigdemont estudiarà què fer després de la decisió del tribunal

Els advocats defensors alemanys de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont estudiaran els propers passos a seguir un cop el Tribunal d'Schlewig-Holstein hagi acceptat l'extradició per un presumpte delicte de malversació de fons públics. En un comunicat, la defensa alemanya de l'expresident ha destacat que s'ha descartat el delicte de rebel·lió i que els jutges no han fet una valoració jurídica del de malversació. A més, s'han mostrat convençuts que Alemanya "no vol formar part en cap cas" de la "criminalització d'una actitud democràtica". També han remarcat que l'ordre d'arrest no està en marxa i que el seu client compleix amb els requisits marcats pel tribunal.

L'equip d'advocats alemanys, encapçalats per Wolfgang Schomburg, destaca que la decisió de rebutjar l'extradició per rebel·lió exclou que sigui jutjat per aquest delicte a l'estat espanyol. A més, remarquen que Puigdemont està sent processat "només perquè portar a terme un referèndum democràtic".