Oriol Pujol admet que va cobrar comissions i pacta 2,5 anys de presó pel cas ITV

L'exdirigent de CDC Oriol Pujol va acceptar ahir una condemna de dos anys i mig de presó per cobrar comissions il·legals d'empresaris afins del sector de les ITV, en un pacte al qual es van sumar els altres cinc imputats en el cas, cosa que li evitarà ser jutjat per un tribunal popular.

Segons van informar fonts jurídiques, l'acord, que s'ha signat avui a la seu de la Fiscalia i haurà de ser rubricat davant la presidenta del jurat, inclou una condemna de dos anys de presó per a l'empresari Sergi Alsina, amic íntim d'Oriol Pujol, i penes de presó substituïbles per una multa de 83.210 euros per a Anna Vidal, dona de l'exlíder i diputat de CDC.

L'acord d'ahir impedirà que el cas ITV sigui jutjat per un tribunal popular, després que el pacte parcial que Oriol Pujol va signar fa un any amb la Fiscalia es frustrés, per decisió de la magistrada presidenta del jurat, perquè no abraçava tots els acusats.El pacte s'ha desencallat una vegada Alsina i l'ex-número dos de la Diputació de Barcelona Josep Tous, que ha acceptat cinc mesos de presó substituïbles per una multa de 22.500 euros, s'hagin avingut a sumar-se a l'acord després de mantenir negociacions amb la Fiscalia per obtenir beneficis en les altres causes derivades del «cas ITV» que tenen obertes. En virtut d'aquest acord, Oriol Pujol, únic fill de l'expresident català Jordi Pujol que es va dedicar a la política, ha aconseguit rebaixar a dos anys i mig la petició inicial de cinc anys i dos mesos de presó que formulava la Fiscalia, a canvi de reconèixer que va cobrar comissions d'empresaris afins per utilitzar la seva influència política per afavorir els seus negocis.

Decomís de 311.000 euros



El polític convergent, que s'ha conformat a més amb un decomís de 311.000 euros i una multa de 76.000 euros, ha admès que va cobrar aquestes comissions il·legals per afavorir als empresaris investigats en diverses operacions mercantils, en les quals va arribar a facilitar-los l'accés al llavors president de la Generalitat, Artur Mas.

Entre les operacions en què Pujol reconeix haver intervingut figura la reconversió industrial de Sharp a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i la deslocalització de la companyia Yamaha.

Segons admet l'exlíder de CDC, va cobrar 443.660 euros en «comissions» a través de factures falses que l'empresari i amic seu Sergi Alsina pagava, per treballs inexistents, a la seva dona Anna Vidal, qui ha acceptat quinze mesos de presó substituïbles per una multa de 83.210 euros. Els empresaris Ricard Puignou i Sergi Pastor, de la seva banda, accepten penes de cinc mesos substituïbles per multes, tal com ja van signar en el pacte parcial amb la Fiscalia subscrit al juliol de l'any passat.