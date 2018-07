Reclamen solucions per a l'N-340 pels 40 anys de la tragèdia dels Alfacs

Els ajuntaments de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar van reclamar ahir solucions a l'N-340 amb motiu dels 40 anys de la tragèdia del càmping Els Alfacs, on un camió carregat de propilè va fer explosió i va provocar 215 morts, en la majoria turistes.

Els dos consistoris van subscriure ahir un comunicat conjunt en record de les 215 víctimes mortals, els 70 ferits de gravetat i totes les seves famílies, que van patir les «infaustes conseqüències» de l'accident en què un camió carregat de propilè va deflagrar mentre transitava per l'antiga N-340, l'11 de juliol de 1978. Els dos ajuntaments recorden que a dia d'avui l'N-340 «continua amb problemes», tant de manteniment de la via com de saturació per l'elevat volum de trànsit. Per això, els ajuntaments de la Ràpita i d'Alcanar reclamen al Govern central que «implementi d'una vegada per sempre solucions al problema vial de l'N-340 al tram de les Terres de l'Ebre, que perjudica greument la ciutadania rapitenca, canareva i ebrenca».

També els dos ajuntaments recalquen que la tragèdia s'hauria pogut evitar «si les reclamacions de la ciutadania haguessin estat escoltades i l'Estat hagués desviat l'N-340 de l'interior dels municipis de la Ràpita i d'Alcanar amb anterioritat». Igualment, els dos consistoris agraeixen als serveis d'emergències, metges i forenses les ingents tasques efectuades, així com els supervivents i a tota la ciutadania, en general, tant de la Ràpita i d'Alcanar, com dels pobles veïns d'Amposta, Tortosa i Vinaròs, «que es van bolcar oferint tot el suport i l'ajuda que estava a les seves mans per facilitar els treballs de rescat i d'acollida a les famílies».

Els dos consistoris també han volgut agrair a la família Gianni-Masià, propietària del càmping Els Alfacs, «l'esforç, la vitalitat, la força, la tenacitat i l'empenta que han demostrat durant aquests 40 anys per no defallir, malgrat les doloroses conseqüències d'aquella nefasta tragèdia».