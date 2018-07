Vuit dels nou docents denunciats per l'1-O demanen el trasllat

Vuit dels nou docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca denunciats després de l'1-O per incitar a l'odi per obligar a identificar-se els fills dels guàrdies civils que cursaven estudis han sol·licitat el seu trasllat a un altre centre escolar, al costat d'una vintena més d'altres professors.

La Fiscalia va denunciar al seu moment nou professors d'aquest centre per, presumptament, haver «humiliat» fills de guàrdies civils després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, encara que la causa ha estat arxivada contra cinc d'ells i segueixen com a investigats els altres quatre.

En total, prop d'una trentena dels docents de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca han sol·licitat canviar de centre, segons fonts pròximes al Departament d'Ensenyament, fet que suposa gairebé un terç de la plantilla de professors de l'IES, on s'imparteixen ESO, Batxillerat i diversos Cicles Formatius.

L'Institut El Palau, que imparteix classes des de 1985, està situat a prop d'una caserna de la Guàrdia Civil, per la qual cosa molts dels seus alumnes són fills d'agents de la Benemèrita.

Després del referèndum de l'1-O, després de culminar una investigació, la Fiscalia va denunciar davant del jutge nou docents de l'IES El Palau per entendre que havien humiliat fills de guàrdies civils que són alumnes d'aquest centre.

En la denúncia els va acusar d'un delicte contra els drets fonamentals, com lesionar la dignitat de les persones per la seva nacionalitat i per «injúries greus» contra els cossos i forces de seguretat.

Crida a la solidaritat



En un comunicat recent, el professorat del centre va fer «una crida a la solidaritat» i va assegurar haver-se «sentit víctimes d'una campanya que pretén desacreditar el model públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d'una divisió inexistent».

Alguns organismes, com el Síndic de Greuges o des del mateix Departament d'Ensenyament, han valorat que els fets ocorreguts «poden ser nefastos per a l'institut», que tradicionalment «havia obtingut bons resultats i gaudeix de prestigi en el món educatiu».

«Sha de garantir la convivència»



La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va assegurar ahir que cal respectar la «presumpció d'innocència» sels professors de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca.

La titular d'Educació va apuntar que ara, davant l'allau de peticions de trasllat dels professors, ha de ser «el propi centre» qui garanteixi ara «la convivència escolar».