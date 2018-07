Aragonès, molt escèptic i «un punt optimista» en la reunió amb Calvo

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va tancar amb «escepticisme i un punt d´optimisme» les reunions que va mantenir ahir amb la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i la ministra d´Hisenda, Maria Jesús Montero, amb qui malgrat la «llu­nyania» respecte al dret d´autodeterminació va constatar la disposició a assolir acords en altres matèries que es podrien concretar a les comissions bilaterals Estat-Generalitat, que tindran lloc al mes de juliol amb Maragall i Batet com a caps de les delegacions, i a la comissió mixta d´afers econòmics que encara no té data.

Segons Aragonès, a la primera comissió s´hi abordarà els «incompliments de l´Estat», així com qüestions relacionades amb les competències i l´aixecament dels vetos del govern espanyol al Tribunal Constitucional contra diverses lleis socials del Parlament. «La voluntat és que a la comissió bilateral es puguin abordar aquests temes i les dues parts estem treballant perquè l´ordre del dia es concreti abans de les vacances d´agost».

Pel que fa a la reunió amb Montero, Aragonès va plantejar deutes pendents de l´Estat amb la Generalitat que ascendeixen a més de 6.000 milions d´euros. Segons diu, 750 corresponen a la liquidació de la disposició addicional tercera de l'Estatut pactada per al 2008 que fa referència a la inversió en infraestructures, gairebé 3.000 milions d´euros més en inversions en infraestructures, una partida de 668 milions d´euros per a Mossos d'Esquadra i uns 1.500 per l'aplicació de la llei de dependència. Totes aquestes qüestions s´abordaran a la comissió mixta d´afers econòmics i fiscals Estat-Generalitat. Aragonès també va proposar a la ministra una revisió a l´alça dels objectius de dèficit per a Catalunya al 2019 «imprescindible perquè es puguin fer uns bons pressupostos». Segons la vicepresidenta, Montero es va comprometre a «estudiar-ho i a anar-ho treballant, i esperem que es puguin concretar». Aragonès també va emplaçar el govern espanyol a fer ús dels «instruments» que té al seu abast per tornar a situar el debat polític a l´àmbit polític, i no als tribunals, va dir tot recordant que no només va presentar querelles la Fiscalia sinó també «l´advocat de l´estat, personada com a part en diversos procediments».

Paral·lelament, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va reclamar ahir generositat al president català, Quim Torra, per començar el diàleg parlant del que uneix els dos governs, que són les qüestions que preocupen la ciutadania, i no de les discrepàncies, com l'autodeterminació.