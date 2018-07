Carles Puigdemont: «Hem derrotat la mentida de l'Estat»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va asseverar ahir que han «derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat», ja que la justícia alemanya «nega que el referèndum de l'1-O fos rebel·lió», alhora que va prometre: «Lluitarem fins al final i guanyarem». A través de Twitter, Puigdemont va valorar així la decisió de l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein d'extradir-lo a Espanya per un delicte de malversació de fons, però no per rebel·lió, veredicte que els advocats de líder de JxCat preveuen recórrer.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès (ERC), va defensar ahir la intervenció de l'Executiu de Pedro Sánchez per treure el procés independentista dels tribunals i derivar-lo a una taula de negociació política. En roda de premsa després de reunir-se amb la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, va assenyalar que en reiterades ocasions van plantejar a l'Executiu que usi els instruments dels quals disposa per «alleugerir aquesta situació», en al·lusió a la investigació judicial que manté a la presó preventiva o a l'estranger a dirigents independentistes. L'advocat de l'expresident, Jaume Alonso-Cuevillas, va explicar que preveuen recórrer al Tribunal Constitucional alemany la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein de permetre l'entrega a Espanya per malversació, després de descartar el de rebel·lió, amb l'objectiu de descartar també aquest delicte.



Escenari «esperpèntic»

Andreu Van den Eynde, advocat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, va opinar ahir que la decisió de la justícia alemanya de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió aboca a un «escenari esperpèntic» que «posa en crisi el model de justícia d'Espanya». JxCat va celebrar la decisió de la justícia alemanya perquè considera que és un «revés» al jutge Llarena, després del qual va avisar que «no suspendran ni substituiran» els diputats processats. El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar des de les portes de la presó de Lledoners que «avui ha caigut el relat fictici» que l'Estat espanyol «ha intentat configurar de totes maneres». Torra va assegurar que «avui més que mai fem un clam per la llibertat dels presos polítics».Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, va dir sobre la decisió d'Alemanya: «El missatge que Europa està enviant és: «Allibereu ja aquests ciutadans»».