Corachan premia set alumnes pel 5è aniversari de les beques d'infermeria

nLa Fundació Corachan va celebrar ahir la cinquena edició del lliurament de beques per a Postgraduats en Grau d'Infermeria, en un acte a l'auditori de la Clínica Corachan. El programa de beques ha premiat a set alumnes que han destacat pels seus mèrits acadèmics durant la promoció 2014-2018. Compta amb una dotació de fins a 4.000 € per beca i contribueix econòmicament a finançar els estudis de postgrau/màster en alguna dels vessants de ciències de la salut.

El president de la Fundació Corachan, Javier Moll, el president de la Clínica Corachan, el doctor Joan Sancho, el conseller delegat, el doctor Bartolomé Martínez, els patrons Arantxa Moll i Nicolás Guerrero, el director assistencial doctor Ferran Cachadiña i la directora d´infermera Núria Cobalea, van lliurar les beques als següents alumnes: Laia Rojas Dosta de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, de la Universitat Ramón Llull; Kevin Romera Hidalgo de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic; Alba Sierra Yagüe del Campus Docent Sant Joan de Deu, EUI adscrita a la Universitat de Barcelona; Xavier Martínez Jara de l'escola Universitària d'Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona; Joan Pozas Peña, de l'escola Superior d'Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra; Raquel Planas Simón del Departament d'Infermeria, Facultat de Medicina Universitat Autònoma de Barcelona; María Rosa Chicote Carrizosa de l'Escola Universitària d'Infermeria Hospital Sant Pau L'acte va comptar amb la ponència de Paola Galbany Estragués, doctora en Ciències de la Infermeria per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Antropologia Social i Cultural, i diplomada en Infermeria per la Universitat Ramon Llull, Blanquerna, que va impartir la conferència «La tecnologia a la salut: canvi, adaptació i reptes de futur.»

També es va projectar un vídeo commemoratiu del cinquè aniversari del programa de beques que ha comptat amb els testimonis d´alumnes becats en edicions anteriors i de l´actual, així com representants de les universitats i de la Corachan. La patrona de la Fundació Arantxa Moll va clausurar la jornada destacant les línies de treball que s´han engegat en aquest últim any, com les sessions de musicoteràpia a l´àrea de neonats, les revisions mèdiques gratuïtes a les famílies sense recursos dels centres PAIDÓS de Càritas; la instal·lació, a l´Illa Diagonal, durant la passada Setmana Santa, de tres pistes de bàsquet i l´organització de xerrades d´alimentació amb l´objectiu de promoure hàbits saludables; els programes dedicats a la promoció de la salut a les escoles, els tallers gratuïts de reanimació cardiopulmonar, les conferències sobre embaràs i maternitat i sobre sexualitat per adolescents i el lliurament de coixins en forma de cor a les dones sotmeses a una mastectomia a Clínica Corachan per ajudar-les a pal·liar el dolor i les molèsties provocades per la intervenció.