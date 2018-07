Fins a 12 anys de presó si hi ha més de 250.000 euros de malversació

L'expresident català Carles Puigdemont s'enfrontaria a una condemna d'un màxim de 12 anys de presó en el cas que el jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa del procés independentista, Pablo Llarena, acceptés el seu lliurament només pel delicte de malversació de cabals públics, tal com va decidir el tribunal de Schleswig-Hosltein. Segons estableix el Codi Penal, la pena més greu per malversació oscil·la entre els quatre i els vuit anys de presó, però la legislació preveu una condemna agreujada a 12 anys si el perjudici causat excedeix de 250.000 euros. Atès que els informes que la Guàrdia Civil ha anat entregant al jutge Llarena en els últims mesos eleven els diners públics desviat per l'organització del procés sobiranista a més de quatre milions d'euros, seria previsible que una de les acusacions en la causa, ja sigui la Fiscalia o l'acusació popular que exerceix Vox, demani els 12 anys.