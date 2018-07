El PDECat registra JxCat com a partit polític

La direcció del PDECat ha registrat JxCat com a partit polític, segons han confirmat fonts del partit a l'ACN. Segons han explicat aquestes fonts, el tràmit es va fer fa dies i el registre de partits polítics del ministeri de l'Interior s'ha fet aquest divendres com el següent pas natural, tenint en compte que a la Convenció Municipal van decidir que es presentarien a les eleccions municipals com a JxCat.

El registre es produeix una setmana abans del congrés del partit i en la documentació apareix el domicili de la seu actual del PDeCAT i com a promotora Laia Canet Sarri, consellera municipal del partit al districte de l'Eixample de Barcelona.