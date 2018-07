Puigdemont exigeix "l'alliberament immediat" dels presos independentistes

L´expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha gravat i difós un vídeo aquest dijous al vespre on exigeix "l´alliberament immediat" dels presos independentistes. És la seva reacció a la decisió de la justícia alemanya de permetre només la seva extradició a Espanya per un presumpte delicte de malversació, descartant així fer-ho pel de sedició o pel de rebel·lió.

Visiblement content per la notícia, Puigdemont es pregunta que si diferents jutjats europeus "no veuen rebel·lió per enlloc, per què caram la justícia espanyola continua tenint gent a la presó" per aquest mateix suposat delicte.

Al vídeo, el líder de JxCat reclama també que acabi "l'abús de la justícia" que assegura que el sobiranisme pateix a l´Estat espanyol i demana els independentistes "no defallir" per a aconseguir "l´alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la llibertat de Catalunya".