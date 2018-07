Sánchez: «L'important és que Puigdemont serà jutjat a Espanya»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va rebutjar ahir qualificar la decisió de la Justícia alemanya d'extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont només pel delicte de malversació, i no de rebel·lió, però ha dit que l'important és que serà jutjat a Espanya.

En roda de premsa al final de la cimera de l'OTAN a Brussel·les, Sánchez ha afirmat que les resolucions judicials «no es qualifiquen, es respecten», i això és el que fa el Govern central davant la decisió de l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein d'extradir a Puigdemont per malversació de fons, no per rebel·lió.

Per a Sánchez, «l'important en termes de la Justícia espanyola» és que «les persones involucrades en els fets que van passar l'últim semestre de l'any 2017», en referència al procés independentista a Catalunya, han de ser jutjades per part dels tribunals espanyols i «això passarà», va asseverar.



PP

Casado: «No es respecta la jurisdicció espanyola»

El candidat a la Presidència del PP, Pablo Casado, es va sumar ahir a la petició del seu partit perquè el Govern de Pedro Sánchez suspengui l'acord sobre l'espai Schengen després de la decisió del tribunal de l'estat alemany de Schleswig-Holstein sobre una extradició de l'expresident Carles Puigdemont només per un delicte de malversació. Així ho va assenyalar Casado ahir durant la seva visita a Valladolid, on va acudir per mantenir una trobada amb afiliats i representants del Partit Popular i va qualifica de «preocupants» les notícies arribades des d'Alemanya. El dirigent popular va subscriure les paraules del seu company de partit, Esteban González-Pons, i va considerar que aquesta decisió «no respecta la jurisdicció espanyola», per la qual cosa ha defensat que el seu partit ha de «fer respectar Espanya», de manera que es va unir a la petició ja formulada per representants «populars» que el Govern d'Espanya suspengui temporalment l'espai Schengen de lliure circulació de ciutadans. L'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría va dir ahir, sobre la decisió d'extradir Puigdemont, que aquest haurà d'explicar a tothom per què té diferent condició que els seus companys també acusats de rebel·lió.

«Ni Catalunya és independent ni Puigdemont és el seu president», va afegir la dirigent popular, a l'hora que va insistir que l'expresident català haurà de retre comptes de per què és diferent la seva condició que la dels seus companys.

Ciutadans

Arrimadas exigeix tornar a controlar les finances del Govern

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va exigir al president del Govern central, Pedro Sánchez, que torni a controlar les finances de la Generalitat després de la decisió de la justícia alemanya d'extradir l'expresident Carles Puigdemont per malversació.

En una entrevista d'Europa Press, Arrimadas va sostenir que la malversació demostra que el govern de Mariano Rajoy va controlar «molt poc» els comptes catalans.

L'Executiu de Rajoy va intervenir els comptes de la Generalitat en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, però aquesta intervenció va decaure amb el propi article quan es va formar l'actual Govern.

El president de Cs, Albert Rivera, va lamentar que les autoritats alemanyes no permetin jutjar per rebel·lió l'expresident català, ja que això pot possibilitar que els independentistes a l'estranger poden sortir millor parats que els que estan presos, però en tot cas destaca que el líder de JxCat haurà de respondre davant la Justícia espanyola en relació amb el procés independentista.

«La bona notícia és que Puigdemont haurà de venir a donar la cara davant la Justícia espanyola» tot i que «fugís» i que «haurà de pagar pel que va fer», en aquest cas per «gastar diners públics per donar un cop d'Estat «, va afirmar.