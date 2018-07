La Generalitat posa en marxa l'oficina per a l'expresident Puigdemont

L'historiador i professor Josep Lluís Alay ha estat designat pel Govern com a responsable de l'Oficina de l'expresident Carles Puigdemont, un nomenament que va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).El nomenament d'Alay suposa la confirmació de la posada en marxa de l'Oficina de l'Expresident Puigdemont, d'acord amb la llei que regula les prerrogatives i drets que tenen els expresidents de la Generalitat.Alay és una persona de la màxima confiança de Puigdemont, fins al punt que era un dels quatre acompanyants al cotxe que viatjava per Alemanya quan va ser detingut en aquest últim país l'expresident català.El DOGC publica el nomenament d'Alay com a «personal eventual del Departament de la Presidència» i les seves funcions seran les de»dirigir i organitzar les tasques de tot el personal de l'Oficina de l'Expresident».



Organitzar actes i visites

Aquestes funcions inclouen «organitzar i controlar els actes, les audiències, les visites i els viatges» de l'expresident Puigdemont, així com gestionar i controlar el pressupost assignat l'oficina, encarregar-se del protocol, i de les relacions amb la premsa i els mitjans de comunicació.

El DOGC especifica que les retribucions d'aquest lloc de treball «són les corresponents a un càrrec de funcionari del grup A, nivell de destí 30, i complement específic de 60.454,32 euros anuals (amb jornada i horari de dedicació especial)».

La llei que regula la creació de les oficines dels expresidents de la Generalitat no exigeix que aquestes hagin de situar-se físicament al mateix lloc on resideix cada expresident, per la qual cosa, de moment, l'oficina de Puigdemont quedarà instal·lada a Barcelona.



L'avís dels lletrats

