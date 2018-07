Millo revela trobades secretes amb Puigdemont quan era president

L'exdelegat del Govern a Catalunya i president del PP a Girona, Enric Millo, va revelar ahire que es reunia en secret amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, quan tots dos ocupaven els seus anteriors càrrecs.

En una conferència impartida a l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana que porta per títol «El dret a explicar la veritat», Millo va assenyalar que aquestes trobades no transcendien a la premsa per voluntat de Puigdemont, que volia «mantenir el relat que no hi havia diàleg», i va deixar entreveure que aquestes trobades es mantenien al palau de Pedralbes.

«El Govern d'Espanya mai no es va negar a dialogar, es va negar a negociar», va aclarir Millo, que també va retreure a Puigdemont que la seva actitud en aquestes trobades fos de «no insisteixis, no ens interessa res d'això», en referència als oferiments del delegat.

Millo va negar qualsevol responsabilitat en les càrregues policials als centres de votació durant la jornada de l'1-O ja que «quan la policia actua com a policia judicial el Govern se'n desentén», i va assenyalar que la policia va actuar a 13 col·legis. El que va ser delegat del Govern va defensar el grau d'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.