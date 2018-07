El PDeCAT registra JxCat com a partit per preparar-se per a les municipals

El PDeCAT, a una setmana vista del seu congrés per redefinir-se, ha registrat com a partit polític Junts per Catalunya (JxCat), el moviment liderat per l'expresident català Carles Puigdemont que el partit hereu de CDC usarà com a marca per a les municipals del maig vinent.

Puigdemont va crear per a les eleccions del passat 21-D JxCat, amb el suport del PDeCAT, i va incloure a la llista diversos independents que, al seu torn, s'han organitzat en un altre partit polític, Junts per la República. Així, en el registre de partits del ministeri de l'Interior figura Junts per Catalunya, inscrita amb data del dia 11 i amb seu al carrer Provença numero 339 (on s'ubica el PDeCat), amb la consellera de l'Ajuntament de Barcelona Laia Canet Sarri com a presidenta de la formació.



Junts per la República

I també figura Junts per la República, inscrita un dia abans (el 10 de juliol), amb seu al carrer Calders de Barcelona i presidit pel diputat Antoni Morral. El PDeCAT ha inscrit JxCat com a partit setmanes després que acordés presentar-se a les eleccions municipals del pròxim maig amb aquesta marca.

El projecte el va impulsar Carles Puigdemont, amb el beneplàcit i suport logístic del PDeCAT, per a les últimes eleccions catalanes del desembre passat, amb notable èxit perquè va aconseguir avançar ERC per situar-se com a primera força independentista del Parlament, només superada per Ciutadans. Des d'aleshores, hi ha hagut debat sobre la coordinació entre JxCat i el PDeCAT, assumpte que es dirimirà el cap de setmana del 21 i 22 de juliol a l'assemblea ordinària del Partit Demòcrata, que ha de servir per redefinir aquesta formació que va néixer fa dos anys com a hereva de CDC.